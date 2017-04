VIDÉOS - OL-Besiktas (2-1) : de violents incidents éclatent avant le match, la pelouse du Parc OL envahie

Des violents incidents ont éclaté jeudi à l'entrée du Parc OL entre des supporters turcs et les forces de l'ordre avant le match Lyon-Besiktas Istanbul un stadier a été blessé. Plus tôt dans la soirée, "des supporters turcs ont chargé un stadier et l'ont blessé, a indiqué une source à l'AFP. Les supporters brandissent de grands drapeaux turcs."