Voile : Francis Joyon, l'ancien détenteur du record, "bluffé" par l'exploit de Thomas Coville

"Bluffé". L'ancien recordman du tour du monde à la voile en solitaire, Francis Joyon, n'a pas manqué de commenter la prouesse réalisée par son successeur Thomas Coville. Interrogé par LCI dimanche soir, il a indiqué qu'il voulait adresser ses "plus vives félicitations pour ce magnifique exploit", alors que lui même est actuellement en train d'effectuer ce tour du monde.





Exploit. Ce mot, le navigateur français le connaît bien. En 2008, il était parvenu à faire le tour de la planète en 57 jours et 13h, une très grande performance déjà. Mais cet après midi 25 décembre 2016, le skipper de Sodebo Ultim' est allé encore plus vite à bord de son multi-coques Sodebo Ultim’, en franchissant la ligne d'arrivée virtuelle au large de Ouessant en 49 jours et 3h.