Trophées, fan de jazz... : 3 choses à savoir sur Thomas Coville, nouveau recordman du tour du monde en solitaire

Et si c’était ça le secret de la réussite de Thomas Coville ? Le skipper de Sodebo Ultim’ est un féru de musique, et notamment de jazz, qui lui permettent vraisemblablement d’être en phase avec son bateau. En novembre 2014, dans un portait brossé par le JDD, on apprenait aussi les liens d’amitié qu’il entretient avec l’acteur Jacques Gamblin, qui partage aussi cette passion pour la musique. A tel point qu’ils échangent avec un trompettiste de jazz, Alex Tassel. Ce dernier confiait à l’hebdomadaire : "On fait des brainstormings à trois sur la vie. Je trouve que Thomas est de plus en plus serein. Il me semble qu'il se sert du jazz, qu'il connaît très bien, pour apprendre à lâcher prise. Il cherche à dépasser la technique, cela donne une dimension artistique à sa navigation." Une dimension qui n'a probablement pas été étrangère dans sa quête de record autour du monde en solitaire.