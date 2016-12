Thomas Coville sur TF1 : "Tant qu’on a des rêves, il faut aller au bout"

Devenu recordman du tour du monde à la voile en solitaire ce dimanche, Thomas Coville reconnaît qu'il voulait laisser à ses enfants et sans doute à beaucoup d'autre gens l'idée qu'il ne faut rien lâcher. "Au-delà du temps, c’était plus leur dire que tant qu’on a des rêves, il faut aller au bout. Peu importe si on tombe, on se relève et on recommence", a-t-il dit, interrogé par Audrey Crespo-Mara au 20h de TF1.





Alors qu'il venait d'arriver à Ouessant, il en a également profité pour assurer qu'il n'était pas tout seul dans cette prouesse. Il y a bien sûr le bateau. Avec celui de Sodebo, "on est monté d’un cran avec la possibilité d’aller très très vite sur des longues distances", reconnaît-il. En 2008, Francis Joyon avait mis 57 jours, ce dimanche le skipper français en a mis 8 de moins. "C’est sûr qu’il y a une rupture technologique", explique-t-il, tout en rappelant qu'il avait déjà tenté quatre fois le record.