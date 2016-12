Thomas Coville sur LCI juste avant son arrivée triomphale : "Ça fait 10 ans que je travaille dessus"

Le solitaire a bouclé son tour du monde en moins de 49 jours 3 jours 7 minutes et 38 secondes et a ainsi battu le record avec plus de huit jours d’avance. "Le plus dur, c’est la pression que vous avez, tout se joue sur un seul geste", confie-t-il.

Pour ses proches venus l’accueillir, "il a parcouru un chemin incroyable, extraordinaire. Aujourd’hui, il a réalisé un exploit qu’aucun être au monde ou très peu peuvent faire. C’est un exemple de ce que chacun peut faire dans son domaine".

Sa femme, Cathy Coville, l’a trouvé en très bonne forme, "il est bluffant".