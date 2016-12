Voile : Thomas Coville va faire tomber le record du tour du monde en solitaire

Ce record lui tenait à cœur. Après quatre tentatives infructueuses, Thomas Coville va enfin réussir à faire tomber le record du tour du monde en solitaire dans son escarcelle au bout de la cinquième fois. Le meilleur temps avait été établi en 2008 par Francis Joyon en 57 jours et 13 heures. Huit ans plus tard, le skipper de Sodebo Ultim’ devrait franchir la ligne d’arrivée, ce dimanche, et boucler sa course sous la barre symbolique des 50 jours. Il possède encore du temps puisqu’il dispose de quelques heures jusqu’à ce lundi, à 14h49, pour graver son nom dans le marbre.