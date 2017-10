Voyage dans les profondeurs avec la vice-championne du monde d’apnée

C’est un monde sous-marin, silencieux et onirique, que côtoie Alice Modolo, vice-championne d’apnée. L’apnéiste s’entraîne intensivement en mer, en piscine et même dans une salle de sport. Mais cette championne, qui a tourné dans de nombreux clips et publicités doit concilier sa passion avec son métier de chirurgien-dentiste.