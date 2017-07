Wimbledon, la fontaine de jouvence de Venus Williams

Sa présence en finale à Wimbledon est dûe à tout sauf au hasard. Elle est la conséquence logique d'un tennis retrouvé. Une renaissance pour celle qui lutte depuis plusieurs années contre une maladie auto-immune peu connue, le syndrome de Sjögren, qui agit sur les glandes lacrymales et salivaires, asséchant l'oeil et la bouche, causant des douleurs articulaires et provoquant des coups de fatigue.





Et si elle affiche une vraie régularité dans ses performances depuis une petite année maintenant, le retour aux affaires de l'ancienne numéro 1 mondiale a commencé à prendre forme en 2015. Et ça se voit sur les courts. Preuve en est : sur les huit derniers majeurs qu'elle a disputés, Venus a atteint les huitièmes de finale à huit reprises. Mieux encore, cette année, en trois tournois disputés, elle en est à deux finales. Deux finales jouées en six mois alors qu'elle n'avait pas atteint ce stade entre 2010 et 2016.