Zidane, Nadal, Piqué, Guardiola… Les grands sportifs prennent position sur le référendum en Catalogne

On ne sait pas s’il se fendra, tard dimanche soir, d’un "nos quedamos" ("nous restons" en espagnol) en écho au fameux "se queda" qu’il avait posté durant le mercato estival, pour démentir le départ de Neymar au PSG. On sait en revanche que Gérard Piqué, le défenseur du FC Barcelone et de l’équipe d’Espagne, reste maître dans l’art du tweet figurant un gros coup de pied dans la fourmilière. Le dernier en date l’illustre parfaitement : "À partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche, nous nous exprimerons pacifiquement. Ne leur donnons aucune excuse. C’est ce qu’ils veulent. Et chantons haut et fort. Nous voterons." Une prise de position claire, écrite en catalan dans le texte, en faveur du référendum sur l’indépendance de la Catalogne, pourtant interdit par la justice espagnole...