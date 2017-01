"12 coups de midi" : éliminé, Christian bat un record de longévité dans l’histoire des jeux télé en France

"Vous que j'ai surnommé très rapidement "le Professeur " tant j'avais le sentiment de prendre une leçon à chaque émission, écrit Jean-Luc Reichmann, êtes devenu le candidat à la plus grande longévité de l’Histoire des Jeux TV. (…) Vous qui, à votre arrivée, n’aspiriez qu’à rendre hommage à votre Maman, fan invétérée de notre rendez-vous, grâce à elle, grâce aux 12 Coups, grâce à TF1, Vous qui n'aviez pas le sou, allez pouvoir à 52 ans manger à votre faim et déguster l'avenir bien plus sereinement avec Robin et Clément vos deux magnifiques enfants."





Ces six derniers mois, l’animateur vedette de TF1 a salué à de nombreuses reprises le talent du super champion : "C’est un sportif, un vrai compétiteur" confiait-t-il au journal Le Progrès en octobre. "Il est là pour le fight et pour le combat. (…) Il n’a pas la science infuse, de temps en temps il a des lacunes, mais la force qu’il a, c’est la curiosité permanente" ajoutait-il quelques jours plus tard à l’adresse de Télé Loisirs en réaffirmant que la production n’a jamais avantagé le joueur.