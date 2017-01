2017 : Thomas Thouroude sera-t-il toujours d’"Actuality" au printemps ?

C’était l’un des transferts les plus intéressants de la rentrée de septembre. En passant de Canal + à France 2, le sympathique Thomas Thouroude espérait apporter un vent de fraicheur et de modernité sur la chaîne publique avec "Actuality", une émission diffusée du lundi au vendredi à partir de 17h45. Hélas ! Avec 388 000 téléspectateurs en moyenne (4% de parts de marché), le programme produit par Elephant ne déplace pas les foules. "Le mec est pas connu et il y a pas de concept", estimait Thierry Ardisson, le mois dernier au micro de RTL, plutôt sévère avec son jeune collègue qui aura l'occasion de lui répondre, ce mardi, sur le plateau de "La Médiasphère", l'émission médias de LCI de 9h10 à 10h.