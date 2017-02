"24: Legacy" : le reboot de "24h Chrono" pose un problème politique à l'Amérique de Trump

L'ostracisme dont fait preuve le nouveau président des Etats-Unis ne fera que marginaliser toutes les communautés musulmanes et les mettre un peu plus à l'écart d'une société qui a déjà bien du mal à les accepter. Cette scène de 24: Legacy en particulier et tout ce qui va en découler au cours des 13 épisodes de cette nouvelle version n'est plus adaptée à l'époque actuelle, et ne peut que renforcer la peur instaurée par les idées et les décisions du leader américain.





24: Legacy n'est au final qu'une pâle copie de 24h Chrono, sans le charisme de Kiefer Sutherland et Jack Bauer, sans son innovation et surtout politiquement douteux et dangereux. Si Corey Hawkins s'en sort plutôt bien pour mener à bien la mission qui lui est donnée, il ne peut sauver du naufrage cette nouvelle version de la série d'action.