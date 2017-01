3 choses à savoir sur "22.11.63", la série série inspirée du roman de Stephen King , ce soir sur Canal+

2 C'est basé sur un roman de Stephen King

L'œuvre de Stephen King ne cesse d'inspirer le petit (et le grand) écran. Après "Under the Dome" et "Dead Zone", la télévision puise une fois de plus dans le répertoire du maître de l'horreur. Et cette fois c'est J.J. Abrams qui s'y frotte. Si le producteur de "Lost" a également réalisé quelques épisodes, la vraie créatrice de la fiction c'est Bridget Carpenter ("Fringe" et "Person of interest"), la showrunneuse de la série.