3 choses à savoir sur "Limitless", l’adaptation du film en série diffusée ce soir sur M6

Diffusée aux Etats-Unis à partir de l'automne 2015, la série Limitless n'est pas un remake du film, mais bien sa suite. On suit Brian (Jake McDormand), un musicien raté qui va goûter à la fameuse drogue NZT qui décuple les capacités du cerveau. Alors que son fournisseur est assassiné, il devient le suspect numéro 1 du FBI... Avant de venir le coéquipier de l'agent Rebecca Harris (Jennifer Carpenter). Bradley Cooper, héros du film, y fait quelques apparitions pour aider Brian.

2 Les fans de Dexter retrouvent Jennifer Carpenter

Depuis 2013 et la fin de Dexter, les fans de Dexter se demandaient où était passé Jennifer Carpenter, qui incarnait Debra, la soeur du serial killer (Michael C. Hall). C'est seulement deux ans plus tard qu'elle revient sur le petit écran américain, avec Limitless, dans laquelle elle incarne l'agent Rebecca Harris. Elle s'associe à Brian, qui va l'aider dans ses enquêtes grâce à ses capacités exceptionnelles.