5 choses à savoir sur Assaad Bouab, le nouveau beau gosse de "Dix pour cent"

Désolé les filles : si Assaad vous fait craquer, sachez qu’il n’est plus un cœur à prendre. L’acteur est marié depuis neuf ans avec une femme "brune, ténébreuse, intelligente, psychologue de profession", révèle-t-il dans Cosmopolitan, sans toutefois dévoiler son nom. "On s’est rencontrés il y a neuf ans à Paris et on ne s’est plus quittés."