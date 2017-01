"A vos pinceaux" : France 2 va-t-elle devoir ranger ses palettes ?

Produit par BBC Worldwide France, "À vos pinceaux" est adapté du programme britannique "The Big Painting Challenge", diffusé durant l'automne 2015 sur BBC One. Si les rouages sont les mêmes - à savoir plusieurs candidats qui s'affrontent sur différents style de peinture - la diffusion est différente. C'est en fin d'après-midi, à 18h que les six numéros du programme anglais étaient diffusés, en France c'est en prime-time.





Une raison de l'échec ? Pas sûr, "The Big Painting Challenge" n'a pas affolé les compteurs lors de sa diffusion et aucune saison 2 n'a été commandée. Le format a également été vendu en Suède, sous le nom de "Konstnärsdrömmen". Diffusé à partir du 16 novembre 2016, le programme n'a pas connu un grand succès, réunissant seulement 656 000 téléspectateurs pour son premier épisode, et s'achevant devant 634 000 personnes. Des scores déjà annonciateurs d'un échec certain pour France 2.