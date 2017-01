"Actuality" : Artus et Antonio, vainqueur d'"Incroyable Talent" rejoignent l'émission de Thomas Thouroude

"Actuality" est en sursis. L'émission des fin d'après-midi de France 2 a deux mois pour convaincre la chaîne, après des mauvaises audiences enregistrées depuis la rentrée. Pour attirer de nouveaux téléspectateurs, une nouvelle formule a été lancée ce lundi 2 janvier, plus divertissante, moins portée sur l'information pure. "Notre objectif avec la production est de plus s'amuser avec l'actu, on sera moins dans le décryptage" a notamment expliqué un cadre de la chaîne à Puremédias.