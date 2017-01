"Actuality", bientôt la fin ? : Thomas Thouroude y croit encore

Mais certains ont d’autres explications. Le mois dernier sur RTL, Thierry Ardisson avait ainsi sévèrement taclé : "Il ne suffit pas d’assoir des gens autour d’une table pour faire une émission de télévision. Le mec n’est pas connu et il n’y a pas de concept". Des propos qu’il a ensuite réitérés au téléphone auprès de Thomas Thouroude. "Sur la question de la notoriété, il n’a pas tout à fait tort", a reconnu ce dernier.





Pour sauver son émission, le présentateur âgé de 38 ans, qui a animé "L’équipe du dimanche" puis le "Before du Grand Journal" sur Canal+ avant de rejoindre la chaîne publique en septembre dernier, compte sur ses nouveaux chroniqueurs comme Roselyne Bachelot. "On va vers des gens qui peuvent apporter un peu plus d’humeur", a-t-il dit pour expliquer les récents changements au niveau des collaborateurs. Et si cela ne suffisait pas ? "Je ne me projette pas", a-t-il conclu préférant se concentrer sur le présent.