Blagues coquines et allusions grivoises : faut-il éloigner les enfants de "L’amour est dans le pré" ?

Et que de dire du petit moment d’intimité entre Jean-Marc et Yvelise à bord du tracteur du premier ? "Si tu continues comme ça je me retrouve sur tes genoux... Mais là, tu fais ça dans ton tracteur, tu continues comme ça, t'as pas besoin de faire de mouvement, ça se fait tout seul ! Et avec ton siège qui saute en permanence, le mouvement, il est là", lance la prétendante, hilare.





Face à cette avalanche de bons mots que n’aurait pas renié Michel Audiard, nos confrères de L’Express ont demandé au pédopsychiatre Stéphane Clerget s’il ne fallait pas tenir les plus jeunes à l’écart de l’émission présentée par Karine Le Marchand. Pour lui, pas question de dramatiser : "Les mots prononcés comme 'chatte' ou 'zigounette' font partie du langage populaire. Soit l'enfant connaît ces mots et ils font écho à une ambiance familiale, soit il ne les comprend pas. Ce vocabulaire populaire n'est pas traumatisant pour les enfants car non vulgaire."