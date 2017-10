Affaire Harvey Weinstein : deux séries à grand budget menacées par le scandale ?

Le second projet en péril, consacré à la mafia et dont le nom n’a pas encore été dévoilé , compte Julianne Moore et Roberto de Niro au casting, pour un budget de près de 160 millions de dollars, dont près de 750.000 dollars par épisode pour l’interprète de Taxi Driver. Si certains membres du board d’Amazon auraient recommandé d’abandonner cette saga mafieuse, elle reste cependant la priorité absolue du groupe, qui pense qu’elle pourrait lui faire franchir un cap dans le domaine du streaming.





The Hollywood Reporter indique cependant que la Weinstein Company, engagée dans le financement de ces séries, n'a pas encore injecté d'argent. En outre, le nom du producteur accusé d’agressions sexuelles et de viols devrait être retiré de toutes les séries télévisées de The Weinstein Company à venir et sur lesquelles il a œuvré en tant que produteur exécutif. Cela devrait notamment concerner Project Runway, Scream ou encore Yellowstone, dans laquelle Kevin Costner campera le rôle d’un propriétaire de ranch. Même chose pour les films de la compagnie qui doivent sortir prochainement.