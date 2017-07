Affaire TPMP : Cyril Hanouna et le CSA vont-ils se réconcilier à la rentrée ?

Ce mercredi, Cyril Hanouna a réagi sans tarder à l’amende prononcée contre C8, remerciant ses fans pour leur soutien et promettant que l’émission reviendrait bien à la rentrée. Ce jeudi matin, il a remis (un peu) d’huile sur le feu. "Je repense aux 3 millions d’euros. C’est quand même n’importe quoi. On est sur une vendetta ! Et pas Michael ! Schrameck est chaud quand même", a-t-il écrit, en référence à Olivier Schrameck, le président de la CSA qu’il a plusieurs fois interpellé sur son plateau.