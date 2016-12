Après "Les dix petits nègres", la BBC s'offre une nouvelle adaptation d'Agatha Christie pour les fêtes

Après le succès des Dix petits nègres d’Agatha Christie, la BBC a annoncé avoir signé en août un, contrat qui l’engage à produire sept autres adaptations de la reine du crime durant les quatre porchaines années, dont A.B.C. contre Poirot, Témoin indésirable et le prochain en date Témoin à charge (Witness for the Prosecution).





Contrairement à Les dix petits nègres qui se décomposait en trois épisodes, Témoin à Charge sera diffusé en deux épisodes les 26 et 27 décembre prochain sur BBC One. Aux commandes on retrouve Sarah Phelps à l’écriture, également scénariste du premier, Julian Jarrold (The Crown) à la réalisation et Colin Wratten (The Musketeers).