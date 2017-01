Après un clash avec Maud Fontenoy, Isabelle Saporta quitte "Actuality"

"Visiblement vous n’avez pas lu un mot de mon livre", a rétorqué Maud Fontenoy avant qu’Isabelle Saporta ne lui coupe la parole : "Ce n’est pas que je ne l’ai pas lu, c’est que j’ai lu tout ce que vous avez écrit jusqu’à présent. Sur les OGM et le diesel, vous vous êtes plantée. Au moins reconnaissez-le". "Très honnêtement, je n’ai jamais pensé ça", a mollement répliqué Maud Fontenoy avant que l'animateur Thomas Thouroude ne change de sujet. Un manque de débat qui a agacé Isabelle Saporta, auteur de plusieurs livres sur l’environnement dont Le livre noir de l’agriculture et Vino business.





"Cette émission tourne au jeu, avec des animaux en cage et des criquets à croquer. Ça ne me correspond plus. Je ne peux pas tout accepter. Je pars avec panache (...) On était partis pour lui servir la soupe. Moi, je ne pouvais pas. J'ai toujours eu des positions assez claires. Je ne regrette rien. Je peux me regarder dans une glace. Ce week-end, j'ai eu des soutiens de la direction de France 2, mais j'ai aussi été déçue par la production (Elephant). À la fin de l'émission, tout le monde regardait ses pompes", a ensuite confié Isabelle Saporta au Parisien tout en annonçant son départ sur Twitter.