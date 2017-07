Arielle Dombasle au casting de "Danse avec les stars 8": BHL viendra-t-il la soutenir ?

Arielle Dombasle sur un air de tango ? C’est pour bientôt ! La chanteuse et actrice, iconoclaste et éclectique, a accepté de participer à la prochaine saison de "Danse avec les stars" sur TF1. Dans une interview accordée au Parisien, elle révèle que la chaîne lui avait déjà proposé la première saison. "Mais j’étais trop occupée", avoue-t-elle. "Et je le suis toujours ! Mais je le prends comme une récréation (…) "Danse avec les stars", c’est une parenthèse enchantée, pleine de légèreté, qui m’amuse tout en me faisant peur !".





Reste que contrairement à de nombreux candidats, Arielle Dombasle ne débarque pas en terre inconnue. "J’ai fait de la danse classique dès l’âge de 7 ans", raconte-t-elle au quotidien. "Je rêvais d’être danseuse étoile. La vie m’a emmené ailleurs, dans une carrière d’actrice et de chanteuse. Mais les danseuses sont les femmes que j’ai le plus admirées au monde. Elles m’évoquent la grâce, la féminité, le rêve, la poésie. Relever ce challenge, c’est un défi aux étoiles, un pur dépassement de soi." Reste que c’est au bras d’un homme, dont elle ignore encore le nom, qu’elle va affronter le verdict du jury : "Je veux le meilleur ! Un merveilleux professeur auquel je devrai m’abandonner, pour qu’il me porte plus haut."