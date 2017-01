"Atlanta" : le bijou de Donald Glover, roi des Golden Globes 2017

Si son sujet n'est pas la politique, Atlanta n'en reste pas moins une série politique. L'histoire a été créée par un Afro-américain, sur des personnages afro-américains. La télévision américaine a récemment été pointé du doigt pour son manque de diversité, son manque de personnages principaux de couleur, son manque de personnages LGBT, un véritable problème de représentation qui commence peu à peu à se régler. Doucement. Que ce soit les comédies Black-ish et Fresh off the Boat (Bienvenue chez les Huang) diffusées sur la chaîne ABC, qui suit le quotidien de familles afro-américaine et chinoise. Ou du soap Empire, véritable carton lors de la première saison aux Etats-Unis. HBO lançait sa comédie Insecure le 9 octobre dernier, créée par Issa Rae, qui joue également le premier rôle. Ou Luke Cage, qui a débarqué le 30 septembre sur Netflix. Il y a encore du chemin, mais on avance dans la bonne direction.