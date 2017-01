Avec le sketch "The Real Housewives of Isis", la BBC fait scandale

Peut-on rire de tout ? Pour la chaîne britannique BBC 2, et son émission tranchante et corrosive "Revolting", la réponse est un grand oui. La preuve avec un sketch parodique diffusé lors du grand retour de l’émission, jouant toujours sur le ton de l’humour le plus noir. "The Real Housewives or ISIS", comme son nom l’indique, est une parodie de l’émission de télé-réalité américaine "The Real Housewives of Orange County". Au programme de la version US : disputes en rafale et crêpages de chignons entre riches femmes au foyer issues de la haute société américaine, conversations à rallonge sur les vies sentimentales des unes et des autres, et virées shopping à gogo. Le tout avec un verre de vin blanc à la main.