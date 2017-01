"Batman v Superman" ce soir sur Canal + : est-ce vraiment le pire film de super-héros de tous les temps ?

Il ne s'agit pourtant pas du film de super-héros le plus détesté de l'histoire. Catwoman, sorti en 2003 avec Halle Berry dans le rôle titre, enregistre l'excellent score de 9% de critiques presse positives, et 18% d'avis positifs du public. Batman & Robin (1997) fait encore mieux (ou pire, c'est selon) avec respectivement 11% et 16%. Souvent moqué, Daredevil (2003) a été apprécié par 44% des critiques, et 35% du public. Contrairement à ces films, Batman v Superman : l'Aube de la Justice reste un succès public.





Batman & Robin réussit l'exploit d'obtenir 9 nominations aux Razzie Awards en 1998, pour Catwoman, c'est seulement sept, soit une de moins que le long métrage de Zack Snyder. Si le premier film est reparti avec le prix du pire second rôle féminin pour Alicia Silverstone, le second est rentré les bras pleins de trophées : pire film, pire actrice pour Halle Berry, pire réalisateur pour le Français Pitof et pire scénario. Un véritable plébiscite. Et en attendant les résultats de la 37ème cérémonie le 25 février prochain, rendez-vous ce soir sur Canal + pour découvrir ou redécouvrir Batman v Superman : l'Aube de la Justice.