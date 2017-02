Mort de Richard Hatch, l'un des héros de la série "Battlestar Galactica"

Les amateurs de séries des années 1980 le connaissent bien. Richard Hatch, passé par les plateaux d'Arabesque, de La Croisière s'amuse ou encore de L'Ile fantastique, est mort. Selon TMZ, qui annonce la nouvelle ce mercredi, l'acteur américain de 71 ans a succombé à un cancer du pancréas. Il avait été admis à l'hôpital il y a quelques semaines, ont indiqué des proches. Auteur et producteur, il avait commencé par le théâtre avant de se lancer à la télévision dans les années 1970 dans le soap-opera All my children. Il avait ensuite rejoint la série Les rues de San Francisco.