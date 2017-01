"Bienvenue chez nous" : l’un des candidats de l’émission de TF1 retrouvé mort à son domicile

"On pensait partir pour deux semaines de vacances, mais croyez-nous, c'était deux semaines de travail !", confiaient-ils fin décembre à La Montagne. "On était les petits nouveaux de l'émission. Les trois autres couples font cela depuis au moins dix ans. On a bien pris note de ce qu'ils nous ont dit." Un hommage a été rendu au disparu ce mercredi dans l’émission par l'intermédaire d'un bandeau défilant au début du programme.





Produite par Coyote, la société de Christophe Dechavanne, "Bienvenue chez nous" est l’adaptation du format britannique Four in a Be. Chaque semaine, quatre couples propriétaires de maisons d’hôte entrent en compétition et vont se recevoir à tour de rôle les uns chez les autres afin de se faire juger et se faire noter sur plusieurs critères. Elle est diffusée sur TF1 depuis 2012.