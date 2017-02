"Big Little Lies" : mystères et faux-semblants pour les héroïnes de la nouvelle mini-série HBO

Nicole Kidman, Shailene Woodley, Reese Witherspoon et Laura Dern sont au centre de la mini-série événement Big Little Lies, lancée ce dimanche par HBO - et diffusée sur OCS en France 24 heures après -, adaptée du roman de l’Australienne Liane Moriarty, Petits secrets, grands mensonges. L'histoire de Big Little Lies se déroule dans la communauté très aisée de Monterey, en Californie, et braque ses projecteurs sur plusieurs mères de famille, quelques jours avant un meurtre qui va ébranler cette micro-société.





Réalisés par Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club) et écrits par David E. Kelley (Ally McBeal), les sept épisodes cassent petit à petit la façade que ces femmes ont construit toute leur vie. Le meurtre intervient dès le premier épisode - sans qu'on ne connaisse ni la victime, ni le tueur - et alors que les témoignages du voisinage s'enchaînent, nous suivons parallèlement les jours qui ont précédé le tragique événement. Le quotidien de Celeste (Kidman), Madeline (Witherspoon), Renata (Dern) et la nouvelle venue Jane (Woodley) est exploré, de leurs relations entre mères de famille, à leur vie de couple souvent malheureuse.