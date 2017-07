Bolloré et C8 réclament 13,1 millions d'euros au CSA après les sanctions prises contre TPMP

Cette année, Cyril Hanouna et son équipe ont été à plusieurs reprises critiqués pour des séquences souvent trash voir discriminatoires. L'émission de Cyril Hanouna avait suscité une très vive polémique en mai dernier à la suite d'un canular homophobe. L’animateur avait appelé de jeunes homosexuels rencontrés sur des sites de rencontres dans le seul but de se moquer d'eux. La séquence a provoqué l’émoi des téléspectateurs et même de la classe politique. La secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa avait par la suite reçu l’animateur pour parler de ce canular polémique.





Le CSA a ouvert une nouvelle procédure concernant cette séquence tandis que, dans le même temps, la mobilisation des internautes, relayée notamment par LCI et BuzzFeed, avait conduit plusieurs annonceurs à retirer leurs publicités de "Touche pas à mon poste".