Bryan Singer prépare une série liée à l’univers des X-Men

Cette série n’a toujours pas de nom, mais elle est déjà très attendue. La chaîne américaine Fox vient de donner son feu vert pour la production d’une série X-Men. Un pilote est en préparation et c’est Bryan Singer qui en aura la responsabilité, une nouvelle qui devrait ravir les fans de l’univers Marvel. Le réalisateur a en effet réalisé quatre des six films sortis sur les mutants. Aidé de Matt Nix ("Burn Notice") au scénario et Jeph Loeb ("Smallville") qui rejoint l’équipe de production, Bryan Singer espère que ce pilote sera validé par les hautes instances de la Fox.