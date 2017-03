C'est officiel, Lille va accueillir le Festival international des séries TV en 2018

Lors de la conférence de presse de Séries Mania, qui s'est tenue ce mercredi 22 mars au Forum des Images, Laurence Herszberg, sa directrice, a déclaré : "Nous nous inscrirons dans la décision qui sera prise par les pouvoirs publics". La Ville de Paris a "regretté cette décision qui est incompréhensible, après un processus mal mené". "Nous allons continuer à soutenir, défendre et développer le festival parisien Séries Mania, qui a aujourd'hui une notoriété exceptionnelle en France et à l'étranger, un savoir-faire d'équipe et une reconnaissance des professionnels dans tous les réseaux internationaux" a affirmé à l'AFP Bruno Julliard, premier adjoint de la maire de Paris Anne Hidalgo.





Pour ce dernier, cette décision va se "traduire par le résultat inverse à l'objectif recherché à l'origine, à savoir trois festivals de séries concurrents sur le territoire français". En plus du Festival de Lille, et Séries Mania de Paris, Cannes, avec le soutien de Fleur Pellerin et Canal Plus est récemment passé en force, faisant fi de la décision du gouvernement pour lancer son propre festival international de séries. Peu de chance, pourtant, que ces trois événements puissent cohabiter en avril prochain.