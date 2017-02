Candice et Jérémy, les nouveaux "amoureux" de "Koh Lanta" ?

Au début de cette 16e saison, Jean-Luc avait déjà pour habitude de parler des "amoureux" quand il évoquait le binôme Jesta et Jérémy. Mais les deux participants ont ensuite affirmé qu’il ne s’était rien passé entre eux. Si les conditions de survie ne se prêtent pas aux histoires de cœur, l'aventure permet tout de même de faire connaissance et plus si affinités. Une fois rentrés, Jesta et Benoît se sont ainsi revus plusieurs fois avant de tomber dans les bras l'un de l'autre.