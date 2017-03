"Candidats au tableau" sur C8 : les écoliers avaient enregistré une vidéo pour convaincre Marine Le Pen

Interrogée sur la performance des quatre rivaux de Marine Le Pen, qu’elle retrouvera ce soir lors du débat diffusé sur TF1 et LCI, la journaliste livre un verdict sans appel. Le meilleur ? "Emmanuel Macron, indéniablement. Il est très à l'aise, il vit, il bouge. Il ne redoute aucune question. Les enfants ont beaucoup apprécié."





Le plus à la peine ? "Benoît Hamon a eu un peu plus de mal à se libérer et à se détendre dans cet exercice. (…) Pour la première fois, il a été surpris et mal à l'aise sur des questions fondamentales. Qui sont les vrais socialistes ? Vous étiez frondeur et maintenant le Parti socialiste est un peu contre vous (…) Je pense aussi qu'il était fatigué."