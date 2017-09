"Cash investigation" : les méthodes de management de Lidl et Free indignent les internautes

On commence à connaître la chanson désormais : quand Elise Lucet débarque, ce sont les firmes incriminées qui craquent. Ce mardi 26 septembre, Sophie Le Gall, journaliste à "Cash Investigation" a enquêté sur le travail et les méthodes (très discutables) de management au sein des magasins et entrepôts Lidl et des call-centers de Free.





Entre entrevues très "cash" avec les responsables des entreprises et révélations toutes plus consternantes les unes que les autres, ce numéro intitulé "Travail, ton univers impitoyable" a beaucoup fait réagir sur Internet et bien sûr, les Twittos se sont régalés, indignés et parfois moqués des dirigeants mis en bien mauvaise posture par Elise Lucet.