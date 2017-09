"Cauchemar en cuisine" : un restaurateur de l’émission de M6 est devenu SDF

Un an plus tard, hélas, le miracle n'a pas eu lieu. Alertée par de nombreux internautes, la rédaction de Sud-Ouest a constaté que Vincent Larvol avait non seulement été contraint de fermer son restaurant. Mais il vit désormais dans le dénuement le plus total, contraint de liquider ses dettes avec ses maigres économies. Et sa compagne l’a quitté.





"Il ne me reste que 10 euros avant le versement de mon RSA, le 10 octobre", explique-t-il au quotidien, révélant qu’il bénéficie actuellement d’un lit à la Maison d’accueil temporaire de Bergerac. Et se voit contraint de faire la manche la journée. "Je n’ai pas trop le choix", assure-t-il.