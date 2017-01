Céline Dion femme libérée ? Le documentaire de Matthieu Delormeau sur NRJ12 fait grincer des dents

Sur le papier, le documentaire consacré par Mathieu Delormeau à Céline Dion, un an après la mort de René Angéli, était présenté comme un hommage à la chanteuse et son mentor de mari. Devant NRJ12, samedi soir, difficile de ne pas éprouver un profond malaise. Du ton enjoué de la voix-off, aux détails éprouvants sur l’agonie de l’impresario, en passant par la polémique sur le coût des funérailles, ou son retour jugé très (trop ?) rapide sur scène, le côté très "tabloïd" de l’enquête a choqué plus d’un téléspectateur.