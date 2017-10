"A ce moment-là, je me suis dit que je quittais l’émission" : Christine Angot revient sur son clash avec Sandrine Rousseau

Son départ – d’après des témoins elle aurait jeté son verre d’eau et ses fiches avant de se réfugier en loges – l’écrivain l’explique moins par son désaccord avec Sandrine Rousseau que par la réaction très vive du public sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier : "Je commençais à parler, et j'ai entendu des huées, à plusieurs reprises (...) les huées se sont reproduites, je ne pouvais plus parler, ma tête s'est vidée. Je n'y arrivais plus, alors pourquoi rester sur le plateau ?".





Christine Angot avoue à Télérama avoir pensé qu'elle "quittait l'émission définitivement". "Je ne suis pas là pour y occuper une place, je m'en moque. Et c'est Catherine Barma, la productrice, qui est venue me voir, j'étais retournée dans ma loge, dans un état de détresse, en larmes. C'est elle qui m'a convaincue que je pouvais retrouver mon calme, ma concentration." Pour l’écrivain, ce qui s'est passé, "c'est de télévision, il n'y a pas de répétition, il y a un risque, même s'il y a un montage après l'enregistrement. C'est comme ça, c'est un moment."