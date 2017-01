Christophe Dechavanne présentera "The Wall", le nouveau jeu de TF1

Dans "The Wall", un couple de candidats répond à des questions face à un mur. En cas de bonne réponse, une boule verte se fraie un chemin parmi des obstacles et atterrit dans une case correspondant à une somme d’argent qui vient s’ajouter à leur cagnotte. En cas de mauvaise réponse, c’est une boule rouge qui tombe… et indique la somme retranchée à la cagnotte. Vous suivez ?





Aux Etats-Unis, le programme a été lancé le 19 décembre dernier en deuxième partie de soirée, avec de jolis scores d’audience à la clé. Depuis le début du mois de janvier, il est diffusé en prime time, suivi par plus de 7 millions de téléspectateurs. En France, TF1 le proposera en access, en alternance avec "Money Drop", présenté par Laurence Boccolini. L’enjeu est de taille puisque cette case était l’an dernier le maillon faible des audiences de la chaîne privée.