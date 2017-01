Christophe Hondelatte dans la Médiasphère : "Je veux garder un contact avec le monde réel"

C’est plus apaisé que Christophe Hondelatte entame cette nouvelle année. Invité dans la Médiasphère de LCI ce jeudi matin, le journaliste bayonnais a fait un premier bilan de "Hondelatte raconte", l’émission qu’il anime depuis la rentrée 2016 sur Europe 1 et dans laquelle il raconte des faits divers.





"Ce qui me fait le plus plaisir, c’est de faire un nouvel exercice. (…) A 54 ans, j’entame presque un nouveau métier. (…) Personne ne me voyait là-dedans, on me voyait dans le journalisme pur et dur, animer une tranche d’info… j’ai dit "Non, non. Cette année à la radio, je veux faire ça : raconter des histoires."