"Clem" : non, Lucie Lucas ne quittera pas la série à la fin de la saison

La suite de Clem sans Lucie Lucas et Rayane Bensetti ? Les deux acteurs de la série de TF1 ont récemment fait part de leur envie d'ailleurs, de passer à autre chose. La comédienne a vécu une année difficile et est épuisée par tous les tournage auxquels elle a participé : "Je ne sais pas si j’irai au-delà de la prochaine saison (...) je veux me reposer. Mon corps est vraiment fatigué, je désire me régénérer". Expliquant qu'elle pourrait quitter la série après la saison 8.