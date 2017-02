Comme "Le Grand Journal", "Actuality" va s’éteindre en mars

L’arrêt du programme produit par Elephant, la société d’Emmanuel Chain, n’est donc pas une surprise. Il intervient après celui de "Amanda", le talk-show présenté par Amanda Scott, le 16 janvier dernier. Comme ce dernier, remplacé par "Un chef à l’oreille", animé par Elodie Gossuin, "Actuality" va céder sa case à un jeu, "Tout le monde à son mot à dire", produit par Banijay et co-animé par le duo Olivier Minne-Sidonie Bonnec.





Pour France 2, l’enjeu est de taille. En septembre dernier, la chaîne prenait le pari de remanier entièrement ses après-midi. Avec des résultats globalement décevants qui sont venus plomber l’une des pires années historiques de la chaîne. Si "Amanda" et "Actuality" ont fait long feu, les émissions de Frédéric Lopez ("Mille et une vie rêvées") et Stéphane Bern ("Visites Privées") sont, a priori, maintenues jusqu’à l’été prochain.