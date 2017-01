Cyril Hanouna candidat à la présidentielle 2017 pour "emmerder les politiques" ?

"Rien que pour emmerder les hommes politiques, Cyril pourrait leur balancer une candidature gaga dans les gencives. Et il y aurait du monde derrière lui, avec ses fans ou ses potes du showbiz, j’en suis convaincu", avance un ancien chroniqueur de TPMP. "Mais il ne veut pas qu’on l’accuse de se prendre pour le nouveau Coluche et il a peur de foutre le bordel dans le jeu démocratique, vu la situation du pays et les scores du Front National", ajoute-t-il. On se rappelle, en effet, du coup de gueule de l'animateur après le gros score du parti de Marine Le Pen au premier tour des dernières régionales. Ses fans avaient alors crée un slogan prémonitoire : "2017. Evitez la rassra. Votez Hanouna."