Cyrille Eldin tacle de nouveau Yann Barthès dans "Le Petit Journal"

La guerre est bel et bien déclarée entre Cyrille Eldin et Yann Barthès. Petit rappel des faits. Dimanche 22 janvier au soir, lors des résultats du premier tour de la primaire de la gauche, Cyrille Eldin et une journaliste de Quotidien s’écharpent au QG du candidat sortant Benoît Hamon. En cause ? La chroniqueuse de Yann Barthès a coupé la parole au présentateur du Petit Journal. Ce dernier s’est alors vivement emporté en lâchant "La prochaine fois, c’est un coup de coude, mais violent".

Des menaces inacceptables pour Yann Barthès, qui est revenu sur l’incident le lendemain sur le plateau de son émission diffusée sur TMC face à la journaliste concernée, Camille Crosnier. "A part tomber sur un collègue un peu relou, même totalement relou, misogyne, un peu violent et malpoli, tout s'est bien passé ?" avait-il demandé à l’intéressée.