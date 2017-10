VIDÉO - Danse avec les stars 8 : la folle soirée de Christophe Dechavanne

Il n'y a pas que les candidats qui ont fait le show ! Chaque semaine, c'est un nouveau présentateur qui vient animer l'émission Danse avec les Stars aux côtés de Sandrine Quétier. Après Nikos Aliagas, c'était au tour de Christophe Dechavanne de tenter l'expérience et on peut dire que pour ce second prime de "Danse avec les stars 8", l'animateur de "The Wall : Face au mur" a donné de sa personne.





Alors que la prestation sur "I want you back" des Jackson 5, de Lenni-Kim et de sa partenaire Marie Denigot se termine, Christophe Dechavanne demande au jeune chanteur canadien de rester sur le parquet pour faire une démonstration de moon-walk. À l'invitation de Chris Marques, l'animateur de TF1 s'exécute également mais pas avec le même succès, ce qui a fait beaucoup rire la twittosphère.