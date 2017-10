"Danse avec les stars 8" : Lenni-Kim, ce candidat que l'on n'attendait pas

"Lenni-qui ?" Lenni-Kim. Un prénom que les internautes avaient un peu de mal à reconnaître, lundi, à l'annonce de sa participation à l'émission "Danse avec les stars". Le jeune homme de 16 ans sera l'un des dix candidats qui fouleront la piste du studio 217 à partir du 14 octobre, devenant officiellement le plus jeune candidat de l'histoire du programme de danse. Le chanteur, originaire de Montréal, a sorti son premier album "Les Autres" cet été et a déjà une sérieuse base de fans parmi les adolescent(e)s français(e)s. Son titre phare ? "YOLO", traduisez "you only live once, on ne vit qu'une fois". Et pour ceux qui crieraient déjà au scandale de le voir prendre part à l'aventure DALS, rappelez-vous Loïc Nottet. Arrivé sur la pointe des pieds depuis sa Belgique natale, il ne lui avait fallu qu'une émission pour remporter tous les suffrages du public.