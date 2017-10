"Danse avec les stars 8" - Tatiana Silva : "Je redoute toutes les danses"

LCI : Comment se sont déroulés les premiers entraînements ?

Tatiana Silva : C’est difficile parce qu’il faut que j'apprenne à connaître mon partenaire et il faut que lui trouve la manière de me coacher au mieux. De mon côté, c’était la découverte. On a toujours l’impression que c’est hyper facile, que c’est fluide comme les danseuses de ballet. Elles font des portés, des pirouettes, on a l’impression que c’est hyper simple. Mais dès qu’on essaie d’en faire une, bah généralement, on n’y arrive pas et on se casse la figure. Après il y a des choses qui vont un peu mieux que d’autres heureusement, sinon on perd vite courage. Mais oui, c’est dur, c’est vraiment très dur.

LCI : Christophe, si vous deviez donner à Tatiana une note entre 0 et 10...

Christophe Licata : Ça dépend des jours. Aujourd’hui, je lui mets un 5/10. C’est bien, c’est la moyenne. Hier, 2 ! (il rit)

Tatiana Silva : Bah moi, je t’aurais mis à peine 3 hier !

LCI : Ça laisse une marge de progression !

Tatiana Silva : Oui mais demain, je serai peut-être à 1 ou 0 ! (À Christophe) il y a - 1? (rires)