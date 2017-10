Danse avec les stars 8 : Lenni-Kim est-il le nouveau Loïc Nottet ?

L'autre point commun entre Loïc Nottet et Lenni-Kim ? Leur parcours. Les deux chanteurs ont effet été repérés dans le même télécrochet, The Voice Belgique pour le premier, The Voice Kids en France pour le second. Ils étaient également les candidats les plus jeunes de leurs promotions respectives. Mais ne dites surtout pas à Lenni-Kim qu'il en sera de fait priviligié. Ces origines québécoises, qu'il partage avec deux membres du jury, ne l'aideront pas non plus. "Je ne pense pas que je serai forcément le chouchou. Au contraire, peut-être bien qu’ils vont être plus sévères avec moi parce que les deux sont Québécois", nous a-t-il dit.