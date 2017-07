"Danse avec les stars 8" : Sinclair en piste pour devenir la "Nouvelle star" des parquets

Il change de camp. Fini son rôle de juge, Sinclair passe désormais chez les jugés. Le chanteur a annoncé, ce mercredi, qu'il rejoignait la huitième saison de Danse avec les stars. L'ancien juré de Nouvelle star, "un peu dur et assez pointilleux", s'amuse d'avance de sa nouvelle posture qui va l'obliger à voir tout ça de l'autre côté du miroir. "Ça va me faire rire car je connais le mécanisme (...). Je vais me faire un peu allumer mais c'est marrant. Enfin, ça ne le sera pas très longtemps, je peux être vexé très vite", dit-il dans TV Mag. Les confrontations avec Chris Marques, le plus sec des membres du jury de DALS, s'annoncent d'ores et déjà savoureuses.





Danse avec les stars sera pour lui "une grand aventure physique et assez nouvelle" car il se définit comme "pas vraiment danseur". Il a pourtant l'habitude de se mouvoir sur scène au rythme de ses titres funk mais "dès qu'il commence à réfléchir, plus rien ne marche", affirme-t-il dans TV Mag. Et la concentration sera essentielle au moment de mémoriser les pas de chacha ou de tango que lui imposera sa partenaire, pour lui qui "a un énorme problème de gauche et droite" et s'est fait tatouer les deux mots sur les mains. Son professeur devra être "quelqu'un de patient et de tolérant" parce qu'il "peut-être mauvais élève parfois, quand il ne comprend pas les trucs". On mise donc sur une Silvia Notargiacomo hyper pédagogue qui a (presque) transformé Julien Lepers en roi du dancefloor l'an dernier.